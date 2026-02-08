Лучших беркутчи наградили в Восточном Казахстане
В ВКО определили победителей областного чемпионата по құсбегілік.
В Восточно-Казахстанской области завершился II областной чемпионат по құсбегілік, проходивший с 6 по 8 февраля в селе Топтерек Курчумского района, передаёт BAQ.KZ.
Первенство, организованное областным управлением физической культуры и спорта, совместно с акиматом Курчумского района, собрало сильнейших мастеров из Усть-Каменогорска, Зайсанского, Уланского районов и района Үлкен Нарын. В соревнованиях приняли участие 25 беркутов и 6 соколов.
В дисциплине по охоте с беркутом весь пьедестал заняли истинные знатоки своего дела. Первое место завоевал Нажитбан Горький из Уланского района. Вторую ступень пьедестала занял Акынбек Толепберген из города Зайсан, а третье место досталось Нажитбан Айзере. Мастера продемонстрировали филигранную технику призыва птицы к руке и точность при работе с приманкой (шырға).
Среди сокольников (сокол) конкуренция была не менее острой. Места распределились следующим образом: 1 место– Самғат Ердан (г.Усть-Каменогорск), 2 место - Айдос Жандыкеев из Курчумского района, 3 место - Толепберген Боранбай из Зайсана.
Все победители награждены грамотами и медалями.
