Лучших медработников страны наградили в Астане

В преддверии Дня медицинского работника во Дворце мира и согласия в Астане состоялась торжественная церемония награждения представителей сферы здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В ходе церемонии министр здравоохранения Акмарал Альназарова поздравила специалистов отрасли с профессиональным праздником и подчеркнула их ключевую роль в развитии человеческого капитала страны.

«Медицина – это особая миссия, требующая высокого профессионализма, ответственности и человечности. Именно медицинские работники ежедневно помогают людям сохранять здоровье, возвращают надежду и принимают жизненно важные решения. Государство продолжит создавать условия для достойного труда, профессионального роста и социальной защищенности каждого медицинского работника», – отметила министр.

Она подчеркнула, что сегодня в отрасли трудятся более 280 тысяч медицинских работников, включая почти 84 тысячи врачей и свыше 196 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Кроме того, глава ведомства отметила, что одним из важнейших направлений государственной политики остается повышение статуса медицинских работников.

«В стране принят Закон о повышении статуса медицинского работника, внедрено обязательное страхование профессиональной ответственности, усилены механизмы правовой защиты специалистов, а также повышена ответственность за проявления агрессии и насилия в отношении медицинского персонала», – добавила она.

Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» удостоены три медика, внесшие значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения. Еще десятки работников системы здравоохранения отмечены высокими государственными наградами, в числе которых ордена «Барыс», «Парасат», «Достық», «Құрмет», а также медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

Также в ходе мероприятия с участием ветеранов отрасли и представителей медицинской общественности были награждены победители ежегодного республиканского конкурса «Лучший в профессии» по 17 номинациям. Среди них – врачи, медицинские сестры, ученые, преподаватели медицинских вузов и колледжей, фельдшеры, провизоры и специалисты санитарно-эпидемиологической службы.

Так, звание лучшего врача стационара получил Рустем Абетов из Северо-Казахстанской области, лучшим врачом неотложной помощи признана Мөлдір Сәрсембек из Алматы, а лучшим врачом первичной медико-санитарной помощи стала Наталья Потеряйко из Алматинской области.

Победителями конкурса также стали лучший сельский врач, лучшие медицинские сестры, фельдшер, акушерка, преподаватели медицинских вузов и колледжей, ученые и менеджеры здравоохранения.

Отдельные награды вручены лучшим организациям здравоохранения страны, включая поликлиники, стационары, станции скорой медицинской помощи, молодежные центры здоровья, перинатальные центры и детские больницы.

«За высокими результатами в сфере охраны материнства и детства стоят профессионализм медицинских работников, современные технологии и постоянное совершенствование системы здравоохранения. Сегодня мы отмечаем коллективы, которые ежедневно заботятся о здоровье будущих поколений казахстанцев», – добавила Акмарал Альназарова.

Конкурс ежегодно определяет медицинские организации, демонстрирующие высокие показатели качества медицинской помощи.

Мероприятие объединило сотни медицинских работников, ветеранов отрасли, ученых, ректоров медицинских вузов, а также представителей государственных органов и общественных организаций.