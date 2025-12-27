Порядка 100 людей труда из Акмолинской области были награждены в Год рабочих профессий. Аким области Марат Ахметжанов вручил еще четыре государственные награды за заслуги в развитии экономики и сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.

Орденом "Құрмет" награжден бригадир полеводства товарищества "Нива" Шортандинского района Анатолий Богуславский. Орденом "Еңбек Даңқы" третьей степени отмечены старший мастер "Көкшетау Су Арнасы" Дүйсенбай Арсакаев и сварщик "АБА-2003" Есильского района Жәнібек Есержанов. Медаль "Ерен еңбегі үшін" вручена строителю предприятия "Әдемі Холдинг" Ержану Сейдахану.

"Приятно, что так высоко оценили мой труд. В хозяйстве я работаю 56 лет, сначала был механизатором, с 2013 года – бригадиром. По моим стопам пошли два сына и два внука, общий стаж трудовой династии превышает сто лет", - рассказал Анатолий Богуславский.

Также чествовали пастуха из Коргалжынского района Боранбека Тилеулесова. Накануне орден "Құрмет" ему вручил государственный советник РК Ерлан Карин на торжественной церемонии в Астане в рамках подведения итогов Года рабочих профессий.