Лучших работников животноводства и ветеринарии наградили в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония, посвященная Дню работников животноводства и Дню ветеринарного работника.

В мероприятии приняли участие члены Правительства, депутаты Парламента, представители научного сообщества, фермеры, руководители аграрных предприятий, ветераны отрасли, а также около 350 делегатов из всех 17 регионов страны и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

От имени Премьер-министра Олжаса Бектенова участников поздравил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Животноводство является одной из ключевых отраслей сельского хозяйства и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. По поручению Главы государства Правительством утверждены Комплексные планы развития животноводства и ветеринарии на предстоящие пять лет. Они станут основой качественной модернизации отрасли, повышения ее эффективности и конкурентоспособности", – сказал Жумангарин.

Он также отметил, что только в текущем году на программы льготного долгосрочного и краткосрочного кредитования животноводства выделено 300 млрд тенге.

По его словам, Правительство продолжит создавать условия для внедрения современных технологий, развития экспортного потенциала и повышения благосостояния сельских тружеников.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что животноводство остается стратегической опорой агропромышленного комплекса.

"Сегодня отечественное животноводство демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года объем валовой продукции отрасли достиг 3,8 трлн тенге, увеличившись на 3,3%. Вместе с тем потенциал значительно выше. Вместе с тем потенциал значительно выше. Именно поэтому по поручению Главы государства разработан Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы, предусматривающий качественную модернизацию отрасли, рост производства и повышение эффективности государственной поддержки", – отметил министр.

Отдельное внимание министр уделил достижениям ветеринарной службы.

"Получение Казахстаном международного статуса страны, свободной от ящура, стало результатом профессиональной работы тысяч ветеринарных специалистов, ученых, сотрудников лабораторий и работников хозяйств. Это признание эффективности отечественной ветеринарной системы и важный шаг для дальнейшего расширения экспортного потенциала животноводства", – отметил министр.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что мероприятие объединило празднование Дня работников животноводства и Дня ветеринарного работника и стало площадкой для обмена опытом между специалистами.

"Сегодня в животноводстве Казахстана внедряются современные технологии и новая техника, растет производительность труда. Поэтому важно, чтобы специалисты могли обмениваться опытом, учиться друг у друга и перенимать лучшие практики", – сказал Бердалин.

Торжественная церемония завершилась вручением государственных и ведомственных наград лучшим представителям животноводческой и ветеринарной отраслей.

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин вручил государственные награды и благодарственные письма Премьер-министра Казахстана 19 работникам отрасли.

Ведомственные награды Министерства сельского хозяйства – медали, нагрудные знаки и почетные грамоты – из рук министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова получили 48 лучших работников отрасли.

Среди награжденных – ветеран ветеринарной службы из Акмолинской области Нурмаш Бейскенов, посвятивший профессии всю жизнь.

"Очень приятно, что сегодня государство уделяет внимание труду животноводов и специалистов ветеринарной службы. Чувствуется, что отрасль получает поддержку, в том числе финансовую. Конечно, еще многое предстоит сделать, особенно в вопросах подготовки кадров и привлечения молодых специалистов в сельскую местность. Но я уверен, что при такой поддержке результаты обязательно будут", – сказал Нурмаш Бейскенов.

Благодарственным письмом также наградили старшего оператора репродукции и доращивания откорма из Северо-Казахстанской области Елену Васильеву. По ее словам, признание труда стало неожиданным и приятным событием.