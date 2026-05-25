Лучшим врачам Казахстана выплатят по 2 миллиона тенге

Министерство здравоохранения Казахстана объявит победителей ежегодного конкурса "Лучший специалист – 2026" в преддверии Дня медицинского работника, передает BAQ.kz.

17 победителей конкурса получат денежное вознаграждение в размере 500 МРП - это около 2 миллионов тенге каждому.

Как будут выбирать лучших специалистов

По данным Министерства здравоохранения, конкурс пройдет в два этапа.

Сначала лучших специалистов определят на региональном уровне, после чего конкурсная комиссия Минздрава выберет победителей уже по всей стране.

В ведомстве отметили, что конкурс проводится для повышения престижа медицинских профессий, поддержки работников здравоохранения и популяризации лучших практик в отрасли.

Какие специалисты смогут победить

В этом году победителей определят сразу по нескольким направлениям.

Среди них - лучшие врачи стационаров, специалисты скорой помощи, врачи первичной медико-санитарной помощи, сельские врачи, акушеры, медсестры, фельдшеры, социальные работники, преподаватели медицинских вузов и колледжей, ученые, менеджеры здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологической экспертизы и провизоры.

Поддержка медиков растет

В Министерстве здравоохранения также напомнили, что объем государственной поддержки медицинских работников в стране продолжает увеличиваться.

По итогам прошлого года общий объем такой поддержки впервые превысил 4,5 миллиарда тенге, что почти вдвое больше по сравнению с 2024 годом.

По итогам 2025 года мерами социальной поддержки воспользовались 1760 врачей, прибывших работать в регионы.

Особое внимание уделяется дефицитным специальностям. Так, 529 востребованных специалистов получили единовременные выплаты в размере 8,5 миллиона тенге.

Лучших врачей будут отмечать почетным званием

Кроме того, по инициативе Президента Казахстана для лучших представителей профессии учреждено почетное звание "Заслуженный врач Казахстана".

Власти отмечают, что подобные меры направлены не только на поддержку медицинских работников, но и на повышение статуса профессии в обществе.