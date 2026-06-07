Лучший кумыс выбрали в Каркаралинске

Каркаралинский кумыс признали лучшим в стране. На фестивале BaiQymyz-2026 кумысоделы района завоевали две награды: главный приз и второе место. За победу соревновались 37 хозяйств Карагандинской области и других регионов Казахстана.

По информации областного акимата, перед финалом участники прошли серьёзный отбор: специалисты исследовали качество напитка в лабораториях и оценивали работу хозяйств.

Победителей определяло жюри, в состав которого вошли учёные, общественные и культурные деятели.

Свой голос за понравившийся кумыс могли отдать и гости фестиваля.

Обладателем звания «Лучший кумыс» и сертификата на 5 миллионов тенге стал бренд «Қарқаралы Ақтерек» ИП Мұхамед-Әли из села Актерек.

— Наш труд оправдался. Производством кумыса занимались мои родители, и уже 17 лет мы с семьёй продолжаем их путь. Когда мы начинали, у нас была всего одна кобыла. BaiQymyz — это очень классный проект. Я думаю, что это только первый шаг. В планах у нас выйти на международный рынок, — сказал победитель Бурхан Жолтаев.

Второе место и 3 миллиона тенге получил бренд «Токпан кымызы» из села Токпан Каркаралинского района.

Третье место досталось бренду «Жанаарка кымызы» из области Улытау, которому вручили 1,5 миллиона тенге.

Кроме того, награды присудили в специальных номинациях.

На фестиваль привезли 30 тонн кумыса.

Гости могли бесплатно продегустировать различные сорта национального напитка и проголосовать за понравившийся.

Также для посетителей работали этноаулы, были организованы соревнования по национальным видам спорта, выставки ремесленников и большая концертная программа.

Особое внимание зрителей привлекли соревнования тазы — казахских борзых. На старт вышли 25 самых быстрых и выносливых собак из Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областей, а также из Астаны.

Победителем стала тазы по кличке Аққұс из Акмолинской области. Собаке всего два года, но она уже имеет немало достижений и наград.

— Разведением тазы раньше занимался мой отец — от него и старших родственников передалась любовь к этой породе. Моя тазы очень умная и быстрая. На эти соревнования я приехал с настроем на победу. И всё получилось, как и надеялся, хотя конкуренция была сильной, — говорит хозяин тазы Бирлик Уалиев.

Фестиваль стал настоящим праздником казахских традиций, гостеприимства и национальной культуры. За один день его посетили более 20 тысяч человек.

Из-за большого наплыва желающих специально из Караганды было увеличено количество бесплатных автобусов — с четырёх до шести.

С этого года BaiQymyz включён в республиканский календарь культурно-туристических мероприятий и будет проходить ежегодно.