Лучшую женщину - стрелка выбрали среди полицейских ВКО
Победителя узнаете в этом материале.
Лучших женщин-стрелков определили в Департаменте полиции ВКО, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Соревнования по стрельбе из боевого оружия среди женщин-сотрудниц прошли в преддверии Международного женского дня. На огневой рубеж вышли представительницы различных подразделений: дознаватели, криминалисты, сотрудники конвойной службы и другие. Для каждой из них состязание стало прекрасной возможностью продемонстрировать профессиональную подготовку, выдержку и уверенное владение табельным оружием.
По итогам стрельб первое место заняла старший дознаватель управления дознания Салтанат Ерназарова. Кроме того, участницы состязались в скорости сборки и разборки пистолета Макарова. В завершение соревнований победительниц наградили медалями, грамотами и памятными призами. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере, а коллеги поддерживали участниц аплодисментами.
