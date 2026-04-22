Lufthansa отменит 20 тысяч рейсов ради экономии топлива
Авиакомпания пересматривает маршруты и сокращает нерентабельные перелеты.
Крупнейший авиаперевозчик Европы Lufthansa объявил об отмене около 20 тысяч рейсов с июня по октябрь 2026 года, передает BAQ.kz.
В компании пояснили, что такое решение позволит сэкономить более 40 тысяч тонн авиационного топлива на фоне энергетического кризиса.
Отмечается, что отмена рейсов затронет в первую очередь ближнемагистральные направления, которые считаются нерентабельными.
«Мы сокращаем нерентабельные маршруты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, при этом расширяя существующие рейсы из других европейских хабов», - сообщили представители компании.
Речь идет о перераспределении нагрузки между ключевыми аэропортами, включая Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Цюрих, Вена и Брюссель. Изменения коснутся и хаба компании в Риме.
В Lufthansa подчеркнули, что общий показатель эффективности снизится менее чем на один процентный пункт.
Компания также сообщила, что список конкретных рейсов, которые будут отменены, опубликуют в конце апреля.
При этом отмены уже начались: ранее было отменено около 120 ежедневных рейсов. В частности, временно приостановлены перелеты из Франкфурта в польские города Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер.
