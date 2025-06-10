Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Казахстан на период с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Travel Radar.

Причиной стали проблемы с нехваткой самолетов, задержки в поставках воздушных судов и запасных частей, а также сбои в цепочках поставок. Это решение коснется зимнего сезона 2025/26.

Генеральный директор Lufthansa, Карстен Шпор, еще в прошлом году заявил, что задержки в поставках самолетов имеют "жестокие" последствия для авиакомпании. Хотя точные цифры не были озвучены, Шпор отметил, что нехватка воздушных судов может обойтись Lufthansa в 500 миллионов евро в год. Кроме того, он добавил, что эти проблемы не будут решены до конца текущего десятилетия, так как поставки новых самолетов запланированы лишь до 2029 года.

Ситуация с нехваткой самолетов и запасных частей продолжает оказывать влияние на операционную деятельность Lufthansa. Авиакомпания в настоящее время выполняет пять рейсов в неделю в Казахстан, включая прямые маршруты из Франкфурта в Алматы и Нур-Султан. Однако в условиях дефицита самолетов компания была вынуждена приостановить эти рейсы.

Люфтганза подчеркнула, что несмотря на сокращение рейсов, основное внимание в зимний сезон будет уделено надежности и пунктуальности полетов. Авиакомпания также отметила, что она не единственная, кто столкнулся с такими трудностями — многие другие перевозчики также были вынуждены замедлить темпы обновления и расширения своих флотов, что повлияло на операционную эффективность и повысило затраты.

Lufthansa является крупнейшей авиакомпанией Германии, с основным хабом в аэропорту Франкфурта и дополнительной базой в Мюнхене. Она также входит в число учредителей Star Alliance - крупнейшего в мире авиационного альянса, который остается приверженным глобальной связанности. Авиакомпания обслуживает 205 направлений по всему миру, включая 15 внутренних рейсов и 108 международных, охватывая 71 страну.