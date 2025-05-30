Турксибский районный суд Алматы вынес решение в пользу пассажиров рейса LH1648 авиакомпании Lufthansa, следовавшего из Франкфурта-на-Майне в Алматы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал адвокат Данильхан Шагатаев, подчеркнув, что казахстанцы могут успешно защищать свои права даже против иностранных авиакомпаний, передает BAQ.KZ.

21 декабря 2023 года самолёт был неожиданно развернут в воздухе, и вместо Алматы приземлился в Астане. Пассажиры — среди них и ребёнок — провели в очереди около четырёх часов без горячего питания, напитков, жилья и трансфера.

Представители Lufthansa не предоставили никаких объяснений и рекомендовали пассажирам самостоятельно купить билеты на следующий рейс. Те приобрели билеты у казахстанской авиакомпании FlyArystan на рейс 22 декабря, оплатили гостиницу и перевес багажа. Несмотря на обещания возместить расходы, авиакомпания так и не выплатила компенсации.

Пассажиры более полутора лет обращались в Комитет гражданской авиации, но безрезультатно. В итоге они подали иск в суд, ссылаясь на Монреальскую конвенцию, участником которой является Казахстан.

Суд постановил, что Lufthansa обязана возместить каждому пассажиру стоимость билетов, расходы на проживание и перевес багажа, а также компенсировать моральный вред и судебные издержки.

Решение пока не вступило в законную силу.