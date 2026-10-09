За неделю в Казахстане подешевели лук, сахар и яблоки

В Казахстане за неделю заметнее всего подешевел репчатый лук – сразу на 4%. Снизились также цены на сахар, яблоки, картофель и еще несколько социально значимых продуктов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным на 7 октября, сахар за неделю стал дешевле на 2,6%, яблоки – на 1,8%, картофель – на 1%, морковь – на 0,8%. Рыба подешевела на 0,3%, а сметана, мясной фарш и рис – на 0,2%.

При этом цены на муку, хлеб, бескостную говядину, баранину и куриное мясо за неделю не изменились.

Сам лук в среднем по стране стоил 133 тенге за килограмм. Дешевле всего его продавали в Талдыкоргане – по 108 тенге.

Средняя цена сахара составила 435 тенге за килограмм. Самый низкий показатель зафиксировали в Актобе – 368 тенге.

Яблоки в среднем стоили 699 тенге за килограмм, а дешевле всего – в Шымкенте, где килограмм обходился в 494 тенге.

Огурцы в среднем по стране продавали по 536 тенге за килограмм. Самые низкие цены статистики зафиксировали в Туркестане – 346 тенге и Таразе – 414 тенге.

При этом общая стоимость социально значимых продуктов снизилась далеко не везде. За неделю цены уменьшились в Атырау на 0,3%, в Туркестане и Актау – на 0,1%.

В Астане, Алматы, Актобе, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре, Талдыкоргане и Таразе общий уровень цен остался без изменений.

Сейчас в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 31 продукт. Статистики отслеживают их стоимость каждую неделю во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.