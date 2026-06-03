Лук укрепляет позиции, картофель теряет спрос: новый сдвиг произошел в агрорынке страны

В стране прогнозируются изменения на рынке лука и картофеля в 2025-2026 годах.

Научно-исследовательское бюро "Зерновые и масличные культуры. Казахстан" совместно с Министерством сельского хозяйства представило обновлённый баланс по рынку лука и картофеля на 2026 год. Данные сравниваются с показателями 2025 года и показывают, как изменится производство, импорт, экспорт и потребление этих овощей в стране.

Ситуация по луку

По прогнозам, в 2026 году производство лука в стране увеличится и составит 910,2 тыс. тонн против 876,5 тыс. тонн в 2025 году. Рост связан с расширением посевных площадей и повышением урожайности.

Экспорт лука снизится до 118 тыс. тонн, тогда как импорт, наоборот, вырастет до 120 тыс. тонн. Потери и производственное потребление сократятся до 100 тыс. тонн.

Потребление лука населением увеличится до 800 тыс. тонн против 771,6 тыс. тонн годом ранее. Потребление на душу населения также вырастет с 38 до 39 кг в год. В целом рынок лука остаётся стабильным при умеренном росте внутреннего спроса.

Ситуация по картофелю

По картофелю ситуация развивается иначе. В 2026 году ожидается рост производства до 3,0 млн тонн против 2,97 млн тонн в 2025 году.

Экспорт снизится до 503 тыс. тонн, а импорт уменьшится до 200 тыс. тонн. Потери и производственное потребление также сократятся до 521 тыс. тонн.

Несмотря на рост производства, потребление картофеля населением снизится до 2,17 млн тонн против 2,7 млн тонн годом ранее. Потребление на душу населения уменьшится с 132 до 106 кг в год.

Текущая ситуация на рынке

На рынке отмечается, что в Казахстане постепенно появляется продукция нового урожая лука и картофеля. По оценкам специалистов, перебоев с поставками нет, предложение остаётся стабильным, а цены находятся на устойчивом уровне. При этом возможны корректировки прогнозов в зависимости от погодных условий, включая засуху на юге страны и переувлажнение на севере.

При расчётах использовались данные Бюро национальной статистики РК и международная методология ФАО. Потери лука оцениваются на уровне 7%, картофеля – 10%, производственное потребление составляет 5% и 12% соответственно. Переходящие запасы не учитывались, так как данные культуры редко хранятся более одного года.