– Что касается международной повестки и наших подходов и взглядов, тут, по-моему, разницы абсолютно никакой нет. Мы одинаково видим развитие нашего мира. Мы - сторонники многополярности. Мы хотим, чтобы новые страны, которые образовались в том числе после распада Союза (Советского Союза. - Прим. БЕЛТА), были суверенными и независимыми. Вы это прекрасно знаете, и ваш Президент в том числе, – сказал Александр Лукашенко.