– Что касается международной повестки и наших подходов и взглядов, тут, по-моему, разницы абсолютно никакой нет. Мы одинаково видим развитие нашего мира. Мы - сторонники многополярности. Мы хотим, чтобы новые страны, которые образовались в том числе после распада Союза (Советского Союза. - Прим. БЕЛТА), были суверенными и независимыми. Вы это прекрасно знаете, и ваш Президент в том числе, – сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко отметил помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества:
– Вы нам здорово помогли. Я прежде всего обращался к казахстанским своим друзьям. Они не только поддержали нас, но и помогли в работе с другими странами, чтобы такая поддержка была оказана.
Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций. Региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем.