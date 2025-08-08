Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Time сообщил, что не собирается выдвигаться на очередные выборы, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, собирается ли он участвовать в следующих президентских выборах, Лукашенко сказал:

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит".

Глава государства отметил, что на последних выборах в январе 2025 года он участвовал только из-за давления, чтобы не показаться "предателем", желающим "сбежать".

Также Лукашенко опроверг слухи о том, что его младший сын Николай является преемником на посту президента, назвав его "в меру оппозиционным". По мнению Лукашенко, следующий президент должен развивать страну эволюционно, без резких реформ и революционных перемен.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года и на последнем голосовании был переизбран на седьмой срок. В стране президентский срок длится пять лет.