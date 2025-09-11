Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал решение о помиловании 14 иностранных граждан, осуждённых за шпионаж, участие в экстремистской и террористической деятельности, а также другие преступления, передает BAQ.KZ со ссылкой на БелТА.

Отмечается, что этот шаг был сделан по просьбе президента США и ряда других мировых лидеров как жест доброй воли и проявление гуманности.

Среди помилованных — шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один гражданин Великобритании.