Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ускорить разведку новых нефтяных месторождений в стране, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Euronews.

Это заявление прозвучало после того, как Польша объявила об обнаружении крупнейшего в своей истории нефтегазового месторождения в Балтийском море.

"Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам добычи углеводородов Лукашенко.

Президент раскритиковал нефтяные компании за "низкие темпы разведочных работ" и подчеркнул, что собственная добыча нефти критически важна для энергетической безопасности страны и производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Лукашенко сообщил, что в стране на сегодняшний день открыты 5 крупных и средних месторождений нефти, а также 91 мелкое и очень мелкое. По его словам, стратегия разведки и разработки месторождений соответствует мировой практике.

"Общемировая практика такова: для обеспечения максимальной эффективности геологоразведочных работ (очень дорогое это мероприятие) в первую очередь начинают добычу с крупных по величине запасов, переходя к более мелким", — поделился Лукашенко.

Он напомнил, что в советский период страна добывала до 8 миллионов тонн нефти в год, но из-за истощения запасов объемы упали до 1,6 миллиона тонн в 2016 году. Сейчас поставлена задача выйти на уровень добычи не менее 2 миллионов тонн в год.