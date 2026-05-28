Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите Евразийского экономического союза и Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

В Астане стартуют главные деловые события года на пространстве Евразийского экономического союза. На правах председателя в объединении Казахстан принимает пятый Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Сегодня, 28 мая, Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании экономического форума. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра ЭКСПО станут глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики.