Лукашенко тайно прилетел к Путину после громкого заявления о войне

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня провели закрытые переговоры в резиденции на Валдае. Об этом сообщил Кремль. По официальной информации, стороны обсудили вопросы Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, совместные проекты и региональную безопасность.

При этом визит Лукашенко заранее не анонсировался, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи выступлений для СМИ не планируется. Переговоры состоялись на следующий день после заявления Лукашенко о том, что Беларусь не намерена втягиваться в войну. Ранее он публично подчеркнул, что Минск не собирается присоединяться к боевым действиям против Украины.

По данным The Wall Street Journal, в последние месяцы Москва усилила давление на Минск, добиваясь более активного участия Беларуси в войне против Украины. Официально эта информация не подтверждалась.