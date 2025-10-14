Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию деятельности компании "Лукойл" в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В своём выступлении глава государства поздравил коллектив и руководство компании с юбилеем, отметив её важную роль в развитии нефтегазового сектора страны и укреплении двусторонних связей с Россией.

"Лукойл" – одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Несомненно, это стало возможным благодаря упорному труду и высокой ответственности. Кроме того, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией. Деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений наших стран. Если оглянуться назад, то деятельность "Лукойла" в Казахстане началась с проекта "Кумколь". Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность, – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что эти цифры – не просто статистика, а реальные достижения: тысячи созданных рабочих мест, внедрение передовых технологий и значительный вклад в социально-экономическое развитие целых регионов. Он также напомнил, что при участии "Лукойла" был успешно завершен масштабный "Проект будущего расширения" на месторождении Тенгиз — один из крупнейших проектов в мировой нефтегазовой отрасли.

Особое внимание в своей речи Токаев уделил текущим и перспективным инициативам компании. В частности, он отметил сотрудничество "Лукойла" с "КазМунайГазом" на Каспийском шельфе по проектам "Каламкас-море" и "Хазар", которые оцениваются в свыше 6 млрд долларов инвестиций и предполагают создание более 2000 рабочих мест. Президент также подчеркнул, что для строительства морских платформ будут задействованы верфи Мангистауской области, что усилит казахстанское содержание проектов.

Компания продолжает активную деятельность и на других объектах — в частности, на месторождении Карачаганак и в рамках Каспийского трубопроводного консорциума, по которому казахстанская нефть поставляется в десятки стран. По словам Токаева, это усиливает роль Казахстана на международном энергетическом рынке.

Глава государства отдельно остановился на запуске в 2019 году завода по производству смазочных материалов в Алматинской области — первого в стране предприятия такого уровня, соответствующего международным стандартам.

"Отдельно хочу отметить высокий уровень социальной ответственности вашей корпорации, а также усилия в сфере благотворительности. Отрадно, что компания уделяет повышенное внимание развитию человеческого капитала. Тысячи казахстанцев работают на крупнейших нефтегазовых объектах, получая новые знания и навыки, осваивая современные технологии. Их профессионализм, трудолюбие, преданность делу – гордость Казахстана и залог наших будущих успехов. Одним словом, за тридцать лет Казахстан и "Лукойл" прошли большой путь созидательного сотрудничества", – заявил Президент.

Он также напомнил, что нефтегазовая отрасль остаётся важнейшей частью экономики страны, однако требует новых подходов, в том числе — активации геологоразведки, глубокой переработки сырья, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, а главное — инвестиций в людей и социальную сферу.