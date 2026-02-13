Крупная протечка воды произошла в Лувре, в результате чего закрыты несколько залов музея, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.



Протечка случилась в ночь с 12 на 13 февраля в одном из залов, где хранились произведения искусства XV и XVI веков.



Техническая команда Лувра назвала произошедшее "чрезвычайной ситуацией". Предполагается, что протечка происходит с верхнего этажа и может быть вызвана неисправной трубой. На сайте музея уже сообщается, что некоторые выставочные залы могут не работать 13 февраля.



По словам источника телеканала, потолок сильно поврежден, но еще большее беспокойство вызывает то, что произведения искусства, по всей видимости, тоже могут быть повреждены. Уже начата экспертная оценка.



Несколько месяцев назад Лувр уже сталкивался с затоплением. 26 ноября 2025 года в библиотеке египетских древностей произошло крупное затопление грязной водой, в результате которого были повреждены книги и документы.