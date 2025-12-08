В библиотеке Лувра произошла протечка воды, в результате которой пострадало от 300 до 400 предметов, в основном книги, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Инцидент произошёл в отделе египтологии, пострадали научные журналы и документация конца XIX — начала XX века. Ценные издания и предметы культурного наследия не пострадали, сообщили в администрации музея.

Заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок уточнил, что книги будут высушены, переплетены и восстановлены для возвращения на полки. Протечка была обнаружена в конце ноября и вызвана по ошибке открытым клапаном в устаревшей гидравлической системе отопления и вентиляции, которую планировалось заменить в следующем году.

Лувр сталкивается с рядом проблем за последние месяцы: в октябре произошло громкое ограбление, во время которого были похищены драгоценности стоимостью 88 млн евро, а в ноябре часть галерей закрыли из-за структурных дефектов. Ранее Счетная палата Франции критиковала музей за чрезмерные расходы на приобретение новых произведений искусства, что, по мнению аудиторов, происходило "в ущерб обслуживанию и ремонту зданий".