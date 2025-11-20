Лувр установит 100 новых камер после "ограбления века"
Музей усиливает охрану и защиту от проникновения.
Сегодня, 08:15
67Фото: Reuters
После дерзкой кражи драгоценностей на 88 миллионов евро, произошедшей 19 октября, Лувр объявил о масштабном усилении охраны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Воры пробрались в музей меньше чем за восемь минут через окно с помощью подъемника.
Директор Лувра Лоранс де Кар заявила, что к концу следующего года будет введено в эксплуатацию около 100 новых камер наблюдения. Системы защиты от проникновения начнут устанавливать уже в течение двух недель.
По словам де Кар, новое оборудование не позволит злоумышленникам приближаться к зданиям музея, а камеры обеспечат "полную защиту окрестностей". Детали системы охраны пока не раскрываются.
