После дерзкой кражи драгоценностей на 88 миллионов евро, произошедшей 19 октября, Лувр объявил о масштабном усилении охраны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Воры пробрались в музей меньше чем за восемь минут через окно с помощью подъемника.

Директор Лувра Лоранс де Кар заявила, что к концу следующего года будет введено в эксплуатацию около 100 новых камер наблюдения. Системы защиты от проникновения начнут устанавливать уже в течение двух недель.

По словам де Кар, новое оборудование не позволит злоумышленникам приближаться к зданиям музея, а камеры обеспечат "полную защиту окрестностей". Детали системы охраны пока не раскрываются.