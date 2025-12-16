Самый посещаемый музей мира — Лувр в Париже — временно закрыт из-за забастовки работников, требующих улучшения условий труда и ускорения ремонтных работ, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Сотрудники музея провели собрание, после которого было принято решение приостановить приём посетителей. Обычно Лувр посещают около 30 тысяч человек в день, и закрытие произошло в один из самых загруженных туристических периодов года.

Профсоюзы заявляют, что работники сталкиваются с растущей нагрузкой, нехваткой персонала и ухудшением состояния зданий музея. По их словам, инфраструктурные проблемы усугубились после инцидентов последних месяцев, включая утечку воды, повредившую старинные книги, а также резонансное ограбление ювелирного магазина на территории музея в октябре, когда были похищены драгоценности на сумму около 88 млн евро.

Представители профсоюзов требуют увеличить число постоянных сотрудников, особенно в сфере безопасности и обслуживания посетителей, а также улучшить условия труда. Кроме того, они выступают против планируемого повышения цен на билеты для туристов из стран, не входящих в Евросоюз, на 45% с середины января. Руководство музея объясняет это решение необходимостью финансирования ремонтных работ.

"Мы понимаем, что посещение Лувра для многих — событие всей жизни, и мы не хотим наказывать посетителей. Наша цель — обеспечить безопасный музей, который не находился бы в упадке из-за многолетнего бездействия", — заявила Reuters национальный секретарь профсоюза Sud Culture Элиз Мюллер.

Информация о сроках возобновления работы музея пока не сообщается.