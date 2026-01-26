Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию музея.

– Дорогие посетители, в связи с забастовкой музей Лувр будет внепланово закрыт сегодня. Тем, кто забронировал билет на однодневное посещение через кассу музея, деньги будут автоматически возвращены, никаких дополнительных действий не требуется, – говорится в предупреждении на сайте культурного учреждения. Согласно сервису бронирования билетов, ближайший визит в музей можно зарезервировать на 28 января.

В свою очередь Agence France-Presse (AFP) уточняет, что примерно 300 сотрудников, состоящих в профсоюзах CGT и CFDT, утром 26 января приняли решение продолжить начатую в декабре прошлого года забастовку. Работники Лувра протестуют против нехватки персонала, а также против разницы в оплате труда по сравнению с другими работниками министерства культуры. Представитель профсоюза CGT в Лувре Кристиан Галани заявил AFP, что сотрудники ожидают, что министр культуры Рашида Дати урегулирует вопрос с оплатой труда до того, как покинет свой пост, чтобы участвовать в выборах мэра Парижа.



Забастовка работников Лувра началась 15 декабря, когда около 400 сотрудников единогласно выступили за принятие данной меры. С тех пор, учитывая сегодняшнюю забастовку, музей уже четыре раза закрывал двери для посетителей, а также пять раз принимал посетителей в ограниченном режиме