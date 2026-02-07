Ляззат Калтаева предложила адаптировать текст Конституции под формат Брайля
Речь идёт о проекте Основного закона, который имеет фундаментальное значение для государства. Каждый гражданин должен иметь возможность выразить свою позицию на равных условиях, сказала председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК Ляззат Калтаева.
Ляззат Калтаева считает необходимым добавить о последующем переводе текста в доступные форматы для лиц с нарушением зрения под формат Брайля, для лиц с нарушением интеллекта. В целом, предусмотренные в проекте новой Конституции положения ориентированны на расширение участия граждан на управление делами государства, что создаёт дополнительные возможности для более эффективного решения вопросов инклюзии и защиты прав социально уязвимых слоёв населения.
"С учётом обозначенных подходов и конструктивных предложений со стороны экспертов, гражданского общества и самих граждан, счтаю возможным поддержать проект новой Конституции, как важную основу дальнейшего развития правового и социального государства", - сказала она.
