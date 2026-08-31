Ляззат Танысбай возглавила Агентство «Хабар»

Председателем правления Акционерного общества «Агентство «Хабар» назначена Ляззат Танысбай.

Она имеет более 30 лет профессионального опыта в сфере телевидения и медиаменеджмента.

В разные годы Ляззат Танысбай руководила телеканалом «Астана», медиахолдингом «НҰР-Медиа», АО «РТРК «Казахстан» и телеканалом «Евразия». Также работала в Министерстве связи и информации Республики Казахстан.

Какие задачи стоят перед новым руководителем

Накопленный профессиональный и управленческий опыт Ляззат Танысбай планируется направить на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности Агентства «Хабар».

В числе приоритетных направлений – последовательная модернизация ключевых сфер работы агентства и усиление роли телеканала 24KZ как ведущего общественно-политического телеканала страны.

Ранее должность председателя правления АО «Агентство «Хабар» занимал Кемельбек Ойшыбаев. Он освобожден от занимаемой должности.