Казахстан завоевал свою первую награду на чемпионате мира по пара-карате — бронзу в категории K10, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации карате Казахстана. Исторический результат в Каире показала Ляззат Жусупова. Мировое первенство прошло сегодня в столице Египта. В категории K10, где выступают слабовидящие и незрячие спортсмены, Жусупова вошла в тройку сильнейших. Её тренирует Мейрамгуль Дукуева.

Казахстанские пара-каратисты участвуют в чемпионате мира с 2017 года, однако медали до сих пор не завоёвывали — бронза Жусуповой стала первой в истории страны. На турнире Казахстан был представлен тремя спортсменами:

• Ляззат Жусупова (K10) — слабовидящие и незрячие спортсмены,

• Назгуль Измагамбетова (K30) — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата,

• Дидар Мухамеджанов (K30) — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, весной на чемпионате Азии в Ташкенте казахстанская команда показала один из лучших результатов — 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Чемпионками тогда стали Жусупова и Измагамбетова, Мухамеджанов взял бронзу. Чемпионат мира по пара-карате проводится с 2014 года и включает только дисциплину ката — комплекс технических упражнений без поединков.