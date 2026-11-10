Лёд даже в +15: какие технологии внедряют на катке «Медеу»

Легендарный «Медеу» ждёт масштабное технологическое обновление. Комплекс получит новую систему охлаждения льда, модернизированные инженерные коммуникации и обновлённую инфраструктуру для спортсменов. При этом его узнаваемый архитектурный облик обещают сохранить.

Как сообщили в Управлении строительства Алматы, реконструкция ведётся сразу по нескольким направлениям. Часть работ уже завершена: усилены трибуны, устроена кровля, выполнены декоративная отделка фасада и гидроизоляция трибун. Также проложены инженерные сети отопления и электроснабжения.

Сейчас строители сосредоточены на внутренних помещениях, наружной теплоизоляции и подведении сетей теплоснабжения. Продолжаются и монолитные работы в машинном зале площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Именно здесь разместят оборудование, необходимое для функционирования инженерных и холодильных систем комплекса.

Лёд, которому не страшно тепло

Одно из ключевых изменений коснётся главной гордости «Медеу» — ледовой арены площадью более 10 тысяч квадратных метров. Здесь полностью заменят технологическую плиту и систему охлаждения.

Новая холодильная система позволит поддерживать необходимые параметры льда даже при температуре наружного воздуха до +15 градусов. Это важное технологическое решение для стабильной работы катка в условиях переменчивой погоды.

Параллельно внедряются меры по повышению энергоэффективности. Проект предусматривает автоматизацию технологических процессов и перевод системы теплоснабжения на природный газ. Ожидается, что благодаря этому потребление энергоресурсов удастся сократить на 25–30%.

Больше возможностей для спортсменов

Обновление затронет не только ледовую арену и инженерные системы. Под восточной трибуной оборудуют помещения для судей, зону допинг-контроля и восемь современных раздевалок. Площадь каждой составит около 50 квадратных метров.

Изменения коснутся и гостиницы «Медеу». После модернизации она сможет одновременно размещать до 140 спортсменов. Это позволит проводить на базе комплекса полноценные учебно-тренировочные сборы.

При этом один из главных принципов реконструкции — сохранить архитектурную узнаваемость «Медеу». Основные преобразования сосредоточены внутри комплекса: обновляются конструкции, инженерные коммуникации и технологическое оснащение. Внешний исторический облик легендарной арены останется прежним.

Таким образом, «Медеу» готовят к новому этапу развития: с современными технологиями, улучшенными условиями для спортсменов и сохранением архитектурного наследия, которое давно стало частью истории Алматы.