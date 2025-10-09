Лёгкие деньги обернулись уголовным делом для карагандинского подростка
Сегодня, 11:25
В Караганде сотрудники киберполиции задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в незаконной активации SIM-карт и продаже аккаунтов мессенджера WhatsApp, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Подросток вступил в группу в одной из социальных сетей, где получил предложение о лёгком заработке — активировать SIM-карты и продавать готовые аккаунты. Не раздумывая долго, юный карагандинец согласился.
Используя свой мобильный телефон, он за короткий срок успел продать десять аккаунтов, нарушив тем самым закон.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, а киберполицейские устанавливают цели использования проданных SIM-карт и круг лиц, причастных к этой схеме.
