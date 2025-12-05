В Акмолинской области суд вынес приговор 22-летнему жителю Астаны, обвиняемому в распространении синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Молодой человек был задержан с поличным во время проведения оперативных мероприятий и признан виновным в совершении наркопреступления.

Согласно материалам уголовного дела, в августе он самостоятельно вышел на связь с организаторами преступной схемы через социальные сети и мессенджеры, рассчитывая на быстрый незаконный заработок. Фигурант согласился выполнять обязанности наркокурьера за процент от каждой сделанной "закладки". После краткого инструктажа он начал распространять запрещённые вещества на территории Кокшетау и Петропавловска.

При задержании у него изъяли свёрток, внутри которого находилось 50 пакетиков с синтетическим наркотическим средством. Масса изъятого вещества относится к категории особо крупного размера, что существенно усилило меру ответственности. Суд, рассмотрев доказательства, приговорил 22-летнего обвиняемого к семи годам лишения свободы.

Правоохранительные органы отмечают, что только в этом году подразделениями по противодействию наркопреступности Акмолинской области была пресечена деятельность 34 закладчиков. Полиция продолжает усиливать меры по борьбе с распространением синтетических наркотиков, подчеркивая высокий уровень угрозы для общества.