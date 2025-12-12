Передача банковских счетов обернулась уголовным делом для астанчанина
В Астане полицейские пресекли деятельность схемы, связанной с передачей банковских счетов мошенникам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Молодой житель столицы откликнулся на объявление о "заработке в сети" и за денежное вознаграждение согласился передать свои банковские реквизиты неизвестным лицам.
В дальнейшем он предложил аналогичный "способ заработка" своему знакомому, который также открыл счет и передал его данные третьим лицам. Следствие установило, что предоставленные счета использовались мошенниками для противоправных финансовых операций.
Во время расследования по одному из эпизодов удалось выйти на конкретный банковский счет, что позволило выявить участников нелегальной схемы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Полиция напоминает, что передача своих банковских реквизитов или счетов посторонним лицам является нарушением закона и может повлечь серьёзную уголовную ответственность. Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность, не реагировать на сомнительные предложения о "лёгком заработке" и помнить, что такие схемы нередко оказываются частью преступной деятельности.
