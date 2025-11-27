Цены на шоколад продолжают стремительно расти, и мировая индустрия сладостей сталкивается с серьёзными вызовами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По итогам октября 2025 года шоколад в Казахстане подорожал на 2,3% за месяц. Предыдущий месяц уже принёс резкое ускорение — сразу 4,8%, что стало вторым крупнейшим месячным скачком цен за всю историю наблюдений. Рост стоимости продолжается уже 78 месяцев подряд, а годовое удорожание достигло рекордных 35,8%, что значительно выше прошлогоднего показателя в 18%.

Подорожание шоколада — глобальный тренд, связанный с глубоким кризисом на рынке какао. Мировой дефицит сырья ударил по производителям и потребителям в разных странах. В США цены на шоколад выросли почти на 30% за год к Хэллоуину, а доля шоколадных сладостей в праздничных продажах снизилась с 52% до 44%. Покупатели всё чаще выбирают более дешёвые альтернативы, а компании ищут способы снизить зависимость от какао.

Некоторые крупные бренды уже переходят на заменители. По данным издания FoodNavigator, корпорации Nestlé и Pladis столкнулись с юридическими ограничениями, поскольку снижение содержания какао в отдельных продуктах лишило их права называться шоколадом. На упаковках белых KitKat и Digestives исчезло слово "шоколад", которое заменили формулировками вроде "шоколадный" или "со вкусом шоколада". Индустрии приходится менять позиционирование продуктов, повторяя путь, который ранее прошли молокосодержащие изделия, вытеснившие традиционное молоко в нижнем ценовом сегменте.

Эксперты предупреждают, что шоколад может стать продуктом роскоши или уступить место более дешёвым шоколадосодержащим изделиям и альтернативам без какао. Это может изменить привычки потребителей и даже повлиять на традиции, особенно в праздничный сезон.

В Казахстане производство шоколада также сокращается второй год подряд. За январь–октябрь 2025 года выпуск составил 72,6 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. В 2024 году падение было ещё более значительным — 14,8%. Доля казахстанского производства в обеспечении внутреннего спроса за январь–сентябрь снизилась с 42,8% до 38,9%. На фоне этого импорт вырос на 12,8%, достигнув 100,5 тыс. тонн.

Реализация шоколада на внутреннем рынке увеличилась на 3,5% и достигла 131,5 тыс. тонн, а среднедушевое потребление за первое полугодие выросло на 1,9% до 477 граммов на человека.

Импорт какаосодержащих продуктов также демонстрирует существенный рост. За девять месяцев 2025 года Казахстан ввёз 66 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий на сумму 340,2 млн долларов. Объём импорта вырос на 8,9%, а его стоимость — более чем на треть. Средняя цена одной тонны достигла 5200 долларов, что на 26% выше прошлогоднего уровня.

Наибольшая часть импорта пришлась на Россию, откуда было поставлено 46,1 тыс. тонн. Стоимость российской продукции выросла на треть, до 4400 долларов за тонну. В топ поставщиков также вошли Украина, Турция, Германия и Китай, суммарно обеспечившие 92,6% всего импорта. Самым дорогим оказался украинский шоколад, а самым дешёвым — китайский, чьи поставки за год увеличились в 3,6 раза.

Ситуация на мировом рынке какао продолжает оказывать давление на производителей и потребителей. Эксперты прогнозируют, что шоколадная индустрия может пережить качественную трансформацию, где традиционный шоколад станет всё более дорогим и редким продуктом, а его место займут альтернативы нового поколения.