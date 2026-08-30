Любопытный сурок попал в объектив фотоловушки

30 Августа 2026, 07:17
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qazaqormany 30 Августа 2026, 07:17
30 Августа 2026, 07:17
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Фото: qazaqormany

Необычные кадры с сурками сняла фотоловушка на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Один из зверьков подошёл к камере вплотную и словно решил рассмотреть объектив. В это же время неподалёку в кадре появились другие сурки.

Фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными в естественной среде, не тревожа их. С помощью оборудования специалисты также изучают распространение и активность обитателей национального парка. На этот раз камера запечатлела один из обычных моментов жизни сурков в горах.

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