  • 12 Ноября, 19:34

Любовь Ковальчук принесла Казахстану "серебро" на Играх исламской солидарности

Спортсменка подняла штангу весом 117 килограммов.

Сегодня, 18:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нұрғали Жұмағазы Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
112
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанская тяжелоатлетка Любовь Ковальчук завоевала серебряную медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории свыше 86 килограммов, спортсменка показала второй результат в упражнении "рывок", подняв штангу весом 117 килограммов.

Победу в этой дисциплине одержала Уисал Икхлеф из Катара, также зафиксировав 117 кг, однако уступившая ей Ковальчук заняла второе место по дополнительным показателям. Бронза досталась Турсуной Джабборовой из Узбекистана (116 кг).

Самое читаемое

Наверх