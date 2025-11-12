Казахстанская тяжелоатлетка Любовь Ковальчук завоевала серебряную медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории свыше 86 килограммов, спортсменка показала второй результат в упражнении "рывок", подняв штангу весом 117 килограммов.

Победу в этой дисциплине одержала Уисал Икхлеф из Катара, также зафиксировав 117 кг, однако уступившая ей Ковальчук заняла второе место по дополнительным показателям. Бронза досталась Турсуной Джабборовой из Узбекистана (116 кг).