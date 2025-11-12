В Эр-Рияде продолжаются VI Игры исламской солидарности передает BAQ.KZ. Тяжелоатлетка Любовь Ковальчук, выступавшая в весовой категории свыше 86 кг, завоевала три серебряные медали.

В упражнении "рывок" Ковальчук подняла 117 кг, а в "толчке" — 150 кг. По итогам двоеборья спортсменка собрала сумму 267 кг (117 + 150), что позволило ей занять второе место.

Эти награды стали 10-й, 11-й и 12-й для сборной Казахстана по тяжёлой атлетике на Исламиаде-2025, укрепив позиции команды в общекомандном зачёте.