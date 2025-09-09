В поисках любви, общения и серьёзных отношений казахстанцы всё чаще прибегают к помощи профессионалов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Согласно официальным данным Бюро национальной статистики, в 2024 году объём рынка услуг брачных агентств и бюро знакомств в стране достиг 2,29 млрд тенге. Это в разы больше, чем годом ранее — хотя прямое сравнение некорректно из-за различий в методике подсчёта. Но масштаб всё равно впечатляет.

Практически весь этот объём — 98,6% — пришёлся на Алматы. Остаток зафиксирован лишь в Туркестанской и Абайской областях. Остальные регионы либо не отчитывались, либо предоставили нулевые данные. При этом в сумму явно не попали серые и онлайн-сервисы, которые действуют вне официальной статистики, а их в этой нише немало.

Рынок дейтинг-услуг в Казахстане сегодня условно можно поделить на два направления. Первое — это онлайн-приложения, платные подписки, премиум-доступ и продвижение анкет. Стоимость варьируется от 1 тыс. до 270 тыс. тенге. Второе — более традиционные услуги: индивидуальные консультации, организация speed dating-вечеров и подбор партнёра вручную. Тут разброс цен тоже велик: разовая встреча со специалистом обойдётся от 15 тыс. тенге, а подбор пары "под ключ" — до 500 тыс., особенно если речь идёт о жителях мегаполисов.

Профессиональные свахи и менеджеры агентств отмечают: современное дейтинг-пространство активно трансформируется. Молодёжь чаще выбирает знакомства через приложения и соцсети, а люди старше 40 — обращаются в брачные агентства. Именно эта возрастная категория показывает наибольший рост: по данным Kazdate Analytics, за год число анкет в сегменте 40+ выросло на 37%.

По их же данным, около 38% всех новых пар в Казахстане в 2024 году познакомились в интернете. Однако, как уточняют эксперты, методология исследования не раскрыта, поэтому к точности этих цифр стоит относиться с осторожностью.

На фоне растущего интереса к платным знакомствам, официальная статистика браков не радует. За первое полугодие 2025 года в стране зарегистрировано лишь 51,4 тыс. браков — на 10,6% меньше, чем годом ранее. Даже по итогам всего 2024 года рост составил скромные 2,3%, и то — только благодаря крайне низкой базе 2023 года, когда был зафиксирован исторический минимум по количеству заключённых союзов.

Казахстанцы готовы платить за шанс найти свою вторую половинку, но всё больше таких историй происходят не на свадебных торжествах, а в чатах, на сайтах и во время платных консультаций. Похоже, что любовь всё чаще становится не просто делом случая, а вполне осознанной инвестицией.