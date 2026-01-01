В кулуарах парламента депутат Мажилиса Даулет Мукаев прокомментировал резонансные случаи похищения невест в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По его словам, такие действия нельзя оправдывать традициями или "романтическим порывом".

"Это уголовное преступление. Я как брат и как отец двух дочерей полностью против похищения невест. Любовь должна быть только по согласию обеих сторон. За такие действия должно быть серьёзное наказание", — подчеркнул мажилисмен.

Депутат отметил, что практика похищений наносит огромный вред жертвам и разрушает социальные нормы. Он призвал не закрывать глаза на подобные преступления и строго соблюдать закон, защищая права женщин и девушек.