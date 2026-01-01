"Любовь только по согласию": депутат высказался о похищении невест в Казахстане
Сегодня, 00:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:26Сегодня, 00:26
91Фото: caravan.kz
В кулуарах парламента депутат Мажилиса Даулет Мукаев прокомментировал резонансные случаи похищения невест в Казахстане, передает BAQ.KZ.
По его словам, такие действия нельзя оправдывать традициями или "романтическим порывом".
"Это уголовное преступление. Я как брат и как отец двух дочерей полностью против похищения невест. Любовь должна быть только по согласию обеих сторон. За такие действия должно быть серьёзное наказание", — подчеркнул мажилисмен.
Депутат отметил, что практика похищений наносит огромный вред жертвам и разрушает социальные нормы. Он призвал не закрывать глаза на подобные преступления и строго соблюдать закон, защищая права женщин и девушек.
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- В Шымкенте разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины
- Убийство Нурай: уволили начальника ДП Шымкента и его первого зама