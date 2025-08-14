В области Жетысу полиция пресекла деятельность группы вымогателей, использовавших соцсети для поиска жертв и шантажа, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным следствия, в мае 2024 года несколько девушек решили зарабатывать с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений. В интернете они знакомились с мужчинами, флиртовали и доводили общение до интимной близости. Затем в дело вступала сообщница, которая под предлогом "подруга плачет" приглашала жертву на встречу. Там мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит.

Схемы приносили преступникам крупные суммы. У одного потерпевшего они получили 350 тысяч тенге, у другого — более 900 тысяч под предлогом "беременности". Еще один мужчина отдал 800 тысяч тенге, четвертый — 795 тысяч.

Самым циничным эпизодом стала инсценировка "попытки изнасилования несовершеннолетней". Девушка вступила в интимную связь, а трое сообщников, выдав себя за родственников, потребовали 800 тысяч тенге. По аналогичным схемам злоумышленники получили еще 600 тысяч, 1,5 млн и 1 млн тенге.

В одном из случаев вымогатели применили физическую силу, представившись полицейскими, и забрали 500 тысяч тенге.

Всего установлено 11 потерпевших. В операции участвовали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетысу. Все девять подозреваемых задержаны и заключены под стражу.

Правоохранители призывают граждан проявлять осторожность при интернет-знакомствах и незамедлительно обращаться в полицию при попытках шантажа.