Любовное послание на стене подъезда обернулось арестом для жителя Усть-Каменогорска
11 Ноября 2026, 06:34
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11 Ноября 2026, 06:3411 Ноября 2026, 06:34
165Фото: Polisia.kz
В Усть-Каменогорске 45-летнего мужчину арестовали на пять суток за то, что он разрисовал стену в подъезде многоквартирного дома. По данным полиции, мужчина испортил краской имущество общего пользования.
Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил пять суток ареста. В полиции напомнили, что за порчу общего имущества предусмотрена ответственность.
Под неё могут подпадать самовольные рисунки и надписи на стенах подъездов и фасадах зданий.
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