Любовное послание на стене подъезда обернулось арестом для жителя Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске 45-летнего мужчину арестовали на пять суток за то, что он разрисовал стену в подъезде многоквартирного дома. По данным полиции, мужчина испортил краской имущество общего пользования.

Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил пять суток ареста. В полиции напомнили, что за порчу общего имущества предусмотрена ответственность.

Под неё могут подпадать самовольные рисунки и надписи на стенах подъездов и фасадах зданий.