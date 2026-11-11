  • Главная
  • Новости
  • Любовное послание на стене подъезда обернулось арестом для жителя Усть-Каменогорска

Любовное послание на стене подъезда обернулось арестом для жителя Усть-Каменогорска

11 Ноября 2026, 06:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz 11 Ноября 2026, 06:34
11 Ноября 2026, 06:34
165
Фото: Polisia.kz

В Усть-Каменогорске 45-летнего мужчину арестовали на пять суток за то, что он разрисовал стену в подъезде многоквартирного дома. По данным полиции, мужчина испортил краской имущество общего пользования.

Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил пять суток ареста. В полиции напомнили, что за порчу общего имущества предусмотрена ответственность.

Под неё могут подпадать самовольные рисунки и надписи на стенах подъездов и фасадах зданий.

Самое читаемое

Наверх