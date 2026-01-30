Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что любые поправки в Основной закон страны, даже самые незначительные, должны вноситься исключительно посредством всенародного голосования, передает BAQ.KZ.

"Конституция — это главный ориентир и основополагающий документ любой страны. Каждый гражданин должен знать и уважать ее положения. Считаю, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны проходить исключительно через референдум. Такой подход станет важным инструментом укрепления гражданских прав нашего народа", — заявил глава государства.

Токаев отметил, что Конституционная комиссия тщательно проанализировала сотни предложений от партий, депутатов, экспертов и общественных активистов. По словам Президента, системные и продуманные корректировки затрагивают практически все ключевые разделы и статьи Конституции, включая преамбулу.

"Деятельность комиссии вдохнула серьезный импульс в общественно-политическую жизнь страны. Уже проведено пять заседаний, которые транслировались в прямом эфире и широко освещались в СМИ. Было высказано много прогрессивных, инновационных предложений, и все они будут рассмотрены с учетом мнения граждан", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что проведение референдума станет гарантией того, что изменения в Конституцию будут отражать волю народа и укреплять демократические основы государства.