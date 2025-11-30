Люди мёрзнут на улице: в Актау закрыли модернизированные остановки
Жительница Актау попросила власти открыть закрытые остановки, чтобы горожане не мёрзли.
Жительница Актау обратилась к акимату с просьбой обеспечить доступ к остановочным павильонам, которые, по её словам, днём остаются закрытыми. Горожанка записала видеоролик, адресованный городским властям и акиму Актау, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Она отмечает, что модернизированные остановки создавались для комфортного ожидания транспорта — чтобы жители могли укрываться от жары летом и от холодного ветра зимой. Однако сейчас, в холодное время года, граждане, включая детей и пожилых людей, вынуждены ждать автобус на улице, не имея возможности зайти в тёплое помещение.
"Мы замерзаем на остановках, которые должны быть открыты и работать для людей", — сказала автор обращения.
Горожане просят акимат открыть павильоны в дневное время и обеспечить свободный доступ ко всем обновлённым остановкам. По их мнению, такие объекты должны выполнять своё назначение и действительно служить удобством для жителей города.
