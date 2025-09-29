Аким Караганды Мейрам Кожухов резко высказался в адрес КСК и ОСИ, затягивающих с запуском отопления в многоквартирных домах. По его словам, техническая возможность для подключения есть почти везде, однако часть управляющих организаций не спешит подавать тепло, передаёт BAQ.KZ.

"Из 2621 многоэтажного дома тепло доведено уже до 2359 (90%), но реально запущено только 686 (26%). Кто-то ссылается на “выходные”, кто-то говорит “завтра–послезавтра”, кто-то предпочитает подождать, пока соседи подключатся первыми и у них пройдёт “грязная вода”. А кто-то просто экономит. Но при этом люди продолжают мёрзнуть", – отметил градоначальник.

Кожухов подчеркнул, что социальные объекты практически полностью подключены к теплу – школы и больницы обеспечены отоплением на 85%.

По данным акимата, на сегодня температура теплоносителя составляет 63° на подаче и 50° на обратке.

"Уважаемые представители органов управления домами! Обращаюсь к вам: перестаньте откладывать. Подавайте заявки и принимайте тепло без промедлений. Завтра уже похолодание — жители не должны мёрзнуть в своих квартирах", – подчеркнул аким.