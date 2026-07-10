Партия «Әділет» утвердила размер членских взносов
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На III внеочередном съезде партии «Әділет» делегаты единогласно утвердили размер ежемесячных членских взносов, передает корреспондент BAQ.KZ.
Согласно принятому решению, для работающих членов партии трудоспособного возраста ежемесячный членский взнос составит *0,1 месячного расчетного показателя (МРП)*, установленного законом о республиканском бюджете. При этом предусмотрена возможность добровольно уплачивать взнос в большем размере.
Для студентов и слушателей организаций высшего и послевузовского образования размер членского взноса утвержден на уровне *0,01 МРП* в месяц. Они также смогут по собственному желанию вносить более высокую сумму.
Вместе с тем от уплаты членских взносов освобождены пенсионеры, лица с инвалидностью, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также законные представители детей с инвалидностью.
Предложение было вынесено на голосование делегатов III внеочередного съезда. Решение принято единогласно – без голосов «против» и воздержавшихся.
В фоторепортаже BAQ.KZ можно увидеть как завершались приготовления к III внеочередному Съезду партии «Әділет», что там делали роботы и какие ожидания выражают делегаты. Читай также:
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