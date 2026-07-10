Партия «Әділет» утвердила размер членских взносов

На III внеочередном съезде партии «Әділет» делегаты единогласно утвердили размер ежемесячных членских взносов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно принятому решению, для работающих членов партии трудоспособного возраста ежемесячный членский взнос составит *0,1 месячного расчетного показателя (МРП)*, установленного законом о республиканском бюджете. При этом предусмотрена возможность добровольно уплачивать взнос в большем размере.

Для студентов и слушателей организаций высшего и послевузовского образования размер членского взноса утвержден на уровне *0,01 МРП* в месяц. Они также смогут по собственному желанию вносить более высокую сумму.

Вместе с тем от уплаты членских взносов освобождены пенсионеры, лица с инвалидностью, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также законные представители детей с инвалидностью.

Предложение было вынесено на голосование делегатов III внеочередного съезда. Решение принято единогласно – без голосов «против» и воздержавшихся.

В фоторепортаже BAQ.KZ можно увидеть как завершались приготовления к III внеочередному Съезду партии «Әділет», что там делали роботы и какие ожидания выражают делегаты. Читай также:

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