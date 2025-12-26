Люди труда показали свои будни в новом документальном фильме BAQ.kz
Их рабочие профессии делают нашу жизнь комфортной.
Сегодня, 17:00
Фото: BAQ.kz
Как создаются предметы, ежедневно окружающие нас? Задумываетесь ли вы об этом, когда едете на работу, обедаете или закупаетесь продуктами в супермаркетах? В новом документальном фильме BAQ.kz "Руки, на которых держится город" мы показываем, что за каждой привычной нам вещью, будь то булка хлеба или вся ваша квартира, стоят люди труда. Три героя живущих в Астане. И без каждого из них наш день не был бы полным. Секреты успешной работы и советы от мастеров своего дела – смотрите в этом видео.
