В столице Казахстана раскрыто масштабное мошенничество: злоумышленник-рецидивист под видом успешного предпринимателя обманул 49 человек, причинив им ущерб на сумму более 82 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Он обещал поставки напольных покрытий из России по "выгодной цене", подписывал фиктивные договоры, активно рекламировал свою "деятельность" в соцсетях и вызывал у клиентов полное доверие.

Как установлено в суде, мужчина не имел никакого реального бизнеса и не собирался исполнять обязательства. Он целенаправленно вводил в заблуждение граждан, уверяя, что имеет налаженные поставки строительных материалов из-за рубежа. На деле же — полученные деньги тратил исключительно на личные нужды.

Одному из потерпевших мошенник причинил ущерб свыше 6 миллионов тенге. Общая сумма похищенного составила более 82 миллионов, а число жертв — 49 человек. Все договоры поставки, как выяснилось, были составлены в рамках преступного умысла.

Прокуроры доказали в суде, что осуждённый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные схемы мошенничества и отбывал наказание в местах лишения свободы. Несмотря на это, он вновь взялся за старое, сменив лишь рекламные подходы и целевую аудиторию.

На суде мужчина признал вину в полном объеме. Ему назначено наказание — 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших.

Прокуратура столицы напоминает: не стоит заключать сделки с незнакомыми лицами, не проверив информацию через официальные каналы. Будьте бдительны — за "выгодным предложением" может скрываться мошенник с криминальным прошлым.