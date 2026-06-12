Лже-представитель зарубежного вуза выманил у казахстанца 8 млн тенге
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В Астане расследуют уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
По данным полиции, 32-летний мужчина познакомился с потерпевшим возле одного из торгово-развлекательных центров города и представился сотрудником центра, который якобы помогает абитуриентам поступать в высшие учебные заведения.
Чтобы вызвать доверие, он заявил, что сотрудничает с зарубежными университетами и может быстро организовать поступление на платной основе, оформить необходимые документы и даже привлечь иностранных преподавателей.
Под этим предлогом мужчина неоднократно получал от потерпевшего деньги якобы на оплату обучения, оформление документов и подготовительные программы. В результате он завладел 8 миллионами тенге.
Когда обещанные услуги так и не были оказаны, потерпевший обратился в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый не имел никаких официальных связей с учебными заведениями.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Мошенничество".
В ведомстве призвали граждан быть осторожными и не доверять незнакомцам, предлагающим помощь в поступлении, трудоустройстве или оформлении документов без официальных договоров и подтверждающих документов.
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