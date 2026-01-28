В Астане вынесен приговор 30-летнему мужчине, который с 2021 по 2025 годы через Instagram представлялся ипотечным брокером и выманивал деньги у доверчивых граждан, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре Астаны, предприимчивый гражданин обещал людям помощь в приобретении жилья по программе "7-20-25", а также предлагал инвестировать в якобы прибыльный мебельный проект. Вводя людей в заблуждение, злоумышленник убеждал их переводить крупные суммы, однако после получения средств обязательства не выполнял и присваивал деньги.