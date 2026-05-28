Лжеброкеры используют бренды госкомпаний для обмана казахстанцев - депутат

Депутат Олжас Нуралдинов направил запрос председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой по поводу системных проблем деятельности лжеброкеров, финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, в партию продолжают поступать обращения граждан и профессиональных участников рынка, обеспокоенных стремительным распространением псевдоинвестиционных платформ, нелегальных ростовщиков и незаконного вывода капитала через криптовалютные инструменты.

"Под видом “пассивного дохода” казахстанцам массово навязываются сомнительные схемы инвестирования в ценные бумаги, криптовалюты и иные “высокодоходные активы”", – отметил депутат.

Нуралдинов назвал основными каналами вовлечения граждан стали социальные сети, мессенджеры и отдельные СМИ, распространяющие агрессивную рекламу так называемых инвестиционных продуктов.

Особую тревогу, по его словам, вызывает использование мошенниками символики государственных органов, квазигосударственных компаний и известных брендов.

"Уже привычным явлением стала реклама “инвестиций” от имени “Казатомпрома” и других крупных структур, к которым мошенники не имеют никакого отношения", – заявил депутат.

В запросе также упоминаются псевдоброкеры и другие организации, которые, по словам депутата, не имеют лицензий и признаков законной деятельности.

Отдельно поднимается проблема использования стейблкоинов USDT, криптомиксеров и нелицензированных криптобирж для вывода многомиллиардных средств граждан.

Кроме того, депутат заявил о распространении нелегального потребительского кредитования через интернет.

По его словам, компания "Alem credit" без регистрации и лицензии выдает микрозаймы казахстанцам через сайты alemcredit.com и alemlend.com, при этом незаконно собирая биометрические данные заемщиков.

"Размер ГЭСВ превышает официально установленный порог в 9,5 раза, а размер штрафных санкций превышает законодательную планку в 10 раз", – отмечается в запросе.

В качестве примера депутат привел случай, когда заемщик получил 116 тысяч тенге, а спустя две недели ему начислили 276 тысяч тенге процентов и потребовали вернуть 392 тысячи тенге.

В другом случае заемщица получила 22 800 тенге на 30 дней, однако позже сумма долга выросла сначала до 81 тысячи, а затем до 120 тысяч тенге после трех дней просрочки.

По словам Нуралдинова, для взыскания долгов создаются WhatsApp-группы с родственниками заемщиков, сопровождаемые телефонными звонками и психологическим давлением.

"Пока чиновники рассказывают об ИИ-ассистентах и цифровой трансформации, граждане продолжают терять деньги", – заявил депутат.

В этой связи фракция "Ак жол" потребовала разъяснить, какие меры предпринимает Агентство для борьбы с лжеброкерами, финансовыми пирамидами и незаконным выводом капитала через криптовалюты.

Также депутаты запросили информацию о разработчиках ИИ-инструментов для выявления рекламы лжеброкеров, источниках финансирования, бюджете проекта и механизмах оценки эффективности работы этих систем.