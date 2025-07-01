В Актобе полицейские задержали 26-летнего мужчину, причастного к серии дерзких мошенничеств, жертвами которых стали пожилые женщины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz

Злоумышленник выдавал себя за сотрудника полиции и звонил пенсионерам с тревожными новостями: якобы их близкий родственник попал в ДТП и срочно нужна крупная сумма денег для "урегулирования вопроса". Чтобы усилить эффект, он передавал трубку подставной "родственнице", которая, имитируя испуг, просила о помощи.

Так, 87-летняя жительница Актобе отдала неизвестному 2 миллиона тенге, думая, что помогает внучке. Ещё одна пенсионерка - такую же сумму, поверив, что спасает дочь. Во всех случаях деньги передавались лично мужчине, приходившему на дом под видом представителя правоохранительных органов.

Благодаря оперативным действиям полицейских, подозреваемого - жителя Костанайской области - удалось задержать. Как выяснилось, он действовал по чётким инструкциям, полученным через мессенджер: приезжал по указанным адресам, забирал деньги и переводил их на счета сообщников. За каждую такую "поездку" он получал от 50 до 100 тысяч тенге.

На данный момент установлена его причастность как минимум к пяти эпизодам мошенничества. Общий ущерб составляет около 5 миллионов тенге.

Полиция предупреждает: подобные схемы мошенничества, нацеленные на пожилых людей, становятся всё более распространёнными. Мошенники часто используют эмоциональное давление и представляются правоохранителями или врачами.

Правоохранительные органы напоминают: если вы получили тревожный звонок с просьбой передать деньги для "помощи родственнику" - не поддавайтесь панике, немедленно завершите разговор и позвоните в полицию по номеру 102.