Перекрёсток проспекта Достык и улицы Сатпаева перекроют в Алматы
Ограничения введут в ночь с 22 на 23 ноября из-за прокладки кабельной линии.
22 Ноября 2026, 16:17
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22 Ноября 2026, 16:1722 Ноября 2026, 16:17
32Фото: Акимат города Алматы
В Алматы временно перекроют движение на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева. Ограничения связаны с работами по прокладке кабельной линии напряжением 10 кВ.
Работы будут проводиться открытым способом с 22:00 до 06:00. После их завершения подрядная организация восстановит дорожное покрытие и элементы благоустройства.
Водителей просят заранее учитывать временные ограничения и планировать маршруты с их учётом.
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