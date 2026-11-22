В Алматы временно перекроют движение на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева. Ограничения связаны с работами по прокладке кабельной линии напряжением 10 кВ.

Работы будут проводиться открытым способом с 22:00 до 06:00. После их завершения подрядная организация восстановит дорожное покрытие и элементы благоустройства.

Водителей просят заранее учитывать временные ограничения и планировать маршруты с их учётом.